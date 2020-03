Tumulto em cavalgada em Lagarto termina com dois baleados e um esfaqueado

09/03/20 - 05:33:20

A cavalgada que foi realizada no município de Lagarto na tarde deste domingo (08) deixou um saldo de três pessoas feridas, após uma confusão generalizada.

As informações são de que o tumulto começou durante o show musical, após a cavalgada na região do Distrito Industrial Maratá, entre o Jardim Campo Novo e a Barragem.

Policiais Militares do 7° Batalhão foram acionados para atender a ocorrência que foi realizada sem autorização da polícia militar.

No local, os Militares descobriram que o autor dos disparos, que feriu duas pessoas, também foi sido ferido com golpes de faca, por populares que presenciaram.

As vitimas foram socorridos e encaminhadas para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS).

A ocorrência será encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM