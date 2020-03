Unit é apresentada como exemplo de internacionalização ao lado de gigantes do mundo

Ao lado das maiores universidades do mundo, como Harvard, MIT e UMass Boston, a Unit é referenciada por especialista como modelo de internacionalização do ensino superior

A Universidade Tiradentes – Unit – foi destaque no portal Desafios da Educação, na coluna Insights de Gustavo Hoffman, que além de diretor do Grupo A, é membro do projeto SAGAH e estudioso no segmento educacional, relatou sua experiência com as universidades de Massachusetts, em Boston (EUA).

Nos últimos quatro anos, Gustavo diz ter ido pelo menos dez vezes para inspirar seus novos projetos. Segundo ele, a dinâmica das instituições da região é de impressionar devido ao poder de constante reinvenção. A última visita aconteceu em dezembro, quando se dedicou a conhecer a imponente infraestrutura da University Massachussets – UMass Boston, uma das mais respeitadas do mundo.

“Minha grata surpresa na UMass-Boston foi conhecer o Tiradentes Institute, que faz parte do programa de internacionalização da Universidade Tiradentes (Unit), liderado pelo entusiasmado professor Otávio Correia, que tão bem me recebeu. A Unit é uma instituição de 57 anos, 20 mil alunos no ensino presencial, 10 mil na EAD e unidades nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, além de polos na Bahia e no Rio Grande do Norte. O acordo da Unit com a U-Mass remonta à 2015 – e já deu importantes passos para o seu projeto de internacionalização”, narrou no texto.

O superintendente acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temisson José Santos, reagiu à impressão do estudioso. “É marcando presença permanente que conseguiremos avançar com o projeto de internacionalização do Grupo Tiradentes. Esse é o caminho”.

