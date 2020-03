Vereador Jason Neto comemora obras do loteamento Paraíso do Sul

09/03/20 - 15:03:05

Em dezembro de 2019, após vários pedidos do vereador Jason Neto (PDT), o prefeito Edvaldo Nogueira assinou a ordem serviço para início das obras no loteamento Paraíso Sul, no Bairro Santa Maria. Desde aquela data, o vereador Jason vem fiscalizando o andamento junto aos moradores da localidade e acompanhando o desenvolvimento de cada etapa da obra.

“Essa obra foi uma das que mais pedimos. Já passamos várias vezes por aqui e o que mais ouvíamos era pedido de mudança, de pavimentação. Fiquei muito feliz em ver que a obra está a todo vapor. Todo parte do esgotamento já foi feio e iniciando a drenagem. Em pouco tempo, uma área que era de difícil terá a mudança necessária para os moradores tenham qualidade de vida, suas casas valorizadas, ruas pavimentadas”, disse o vereador.

O vereador salientou que não demorará muito para começar a segunda etapa. “Da mesma forma que cobramos as obras da primeira etapa, estamos pedindo que seja feita também esses mesmos serviços na segunda etapa. Esse será também um compromisso que vamos firmar com esses moradores, lutaremos para que mais obras cheguem no Paraíso do Sul”, afirmou Jason Neto.

Moradores

A obra contempla 11 ruas do loteamento com serviço de drenagem, terraplanagem, esgotamento sanitário e pavimentação em paralelepípedo. Para Genaro Batista, morador da localidade, a obra trará dignidade. “Vamos poder morar em um lugar digno, sem transtornos e com qualidade de vida. Um benefício sem tamanho para nós “, disse.

Regina dos Santos, moradora há muito tempo da localidade, também festejou o início das obras. “Desde que vim morar aqui sofremos muito com a falta de pavimentação. Agora teremos outro estilo de vida. Mais tranquilidade para caminhar pela rua e segurança também para as crianças, que sofriam com os transtornos causados pela lama”, afirmou a dona de casa.

