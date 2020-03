ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E ARTES DO CANGAÇO SERÁ INSTALADA EM SERGIPE

10/03/20 - 13:07:12

Instalação da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço e posse de seus membros, diretores e conselho fiscal acontecerá na Unit neste dia 13 de março

A solenidade de instalação e posse coletiva dos membros titulares, beneméritos e correspondentes da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço – Ablac – em Sergipe será no próximo dia 13, a partir das 19h, no campus Farolândia da Universidade Tiradentes, bloco D, auditório Padre Melo. Diretores e conselho fiscal que atuarão no quadriênio 2019-2022 da Ablac também serão anunciados.

Dentre as personalidades que serão empossadas, estão a vice-reitora da Unit, professora Amélia Cerqueira Uchôa e o empresário sergipano Albano Franco que atuarão como Acadêmicos Beneméritos na Ablac.

Na ocasião, como homenagem à entidade, a Unit realizará mostra com estatuetas, peças, vestimentas e alguns artefatos utilizados por nomes representativos do cangaço, como Lampião e Maria Bonita.

Ablac

Fundada em 25 de julho de 2019 em Juazeiro do Norte (CE), Ablac é uma associação cultural representativa de escritores e artistas que tem o objetivo de promover o estudo, pesquisa e divulgação dos temas centrais abrangendo literatura, música, cultura, artes plásticas e cênicas.

Fonte e foto assessoria