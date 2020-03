Academia Sergipana de Letras Jurídicas faz parceria com a Assembleia Legislativa

10/03/20 - 13:48:58

Membros da Academia Sergipana de Letras Jurídicas estiveram reunidos na manhã de hoje, 9, com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica junto à Casa. O ato ocorreu no gabinete da presidência.

Termo

O acordo entre as partes, de um lado a Academia de Letras Jurídica, e do outro, a Casa Legislativa, visa o resgate da memória histórica dos grandes juristas de Sergipe. Segundo declarou a presidente da academia, Adélia Moreira Pessoa, a iniciativa da cooperação da academia com o Poder Legislativo objetiva um compartilhamento de informações e acervo documental de natureza jurídica com o resgate histórico jurídico literário da Assembleia Legislativa.

“Muitas dessas memórias têm maior reconhecimento fora do estado sergipano.Nós podemos exemplificar o jurista Tobias Barreto, que é bem mais reconhecido em outros estado e até fora do Brasil. Precisamos resgatar sua história jurista , tão essencial para a história de Sergipe”, defendeu doutora Adélia.

De acordo com o Doutor Eduardo Macêdo, esse já é o quinto convênio realizado entre a academia e outras instituições. Salienta que, junto a Alese, o ato resgatará a memória dos patronos da academia que um dia foram membros do parlamento. “Podemos citar Gumersindo Bessa, que era deputado na província da assembleia e a primeira constituição de Sergipe partir dele. Então o papel da academia é apresentar a essa cultura jurídica, e que, através da pesquisa, tornaremos permanente essa memoria da cultura jurídica no Estado”, explicou.

Presenças

Da assinatura do termo, além de membros da Academia Sergipana de Letras, participaram do ato, juristas de outras instituições e do Poder Legislativo.

Foto: Jadilson Simões

Stephanie Macêdo – Rede Alese