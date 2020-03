Cabo Amintas diz que assumirá vice-presidência do PSL em SE no aniversário de Aracaju

10/03/20 - 08:13:35

Na manhã desta segunda-feira, 10, o vereador Cabo Amintas (PTB) foi entrevistado no programa “Impacto”, pelos radialistas Gilmar Carvalho e Eron Ribeiro, para a Rádio Jornal FM.

Amintas foi questionado sobre as mudanças no grupamento político e a possibilidade de uma nova formação com a vereadora Emília Correia (Patriota). O parlamentar confirmou as reuniões entre os vereadores da oposição com o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), mas disse que a vereadora ainda não tomou nenhuma decisão sobre a mudança de grupo.

A novidade é que, a partir do dia 17 de março, o vereador Cabo Amintas assumirá a vice presidência do Partido Social Liberal (PSL), ainda revelou que o vereador Cabo Didi também fará parte do mesmo partido.

“Estamos montando uma chapa com bons nomes, a pré candidatura de Rodrigo Valadares pelo PTB também já está confirmada. Sobre o município de Nossa Senhora do Socorro que me fez o convite para candidatura fiquei feliz, mas não aceitei. Vamos apoiar a candidata que o grupamento político escolheu. Já nos municípios da Barra dos Coqueiros e São Cristóvão vamos conversar com alguns pré candidatos para que o PSL tenha candidatos majoritários. Pretendemos mostrar que o partido chegou forte para as eleições de 2020”, comentou Amintas.

Em seguida, Gilmar pediu a opinião do parlamentar sobre as obras que o prefeito está realizando na avenida Euclides Figueiredo, como as faixas para carros e a inauguração da obra no mês de abril.

“Todos já perceberam que as faixas de carro impossibilitam a passagem de 2 carros grandes ao mesmo tempo. E sobre a inauguração da obra, essa e mais uma mentira do prefeito Edvaldo. Vai inaugurar apenas um trecho da avenida, ele passou 3 anos sem trabalhar e no ano eleitoral quer fazer tudo rápido e de qualquer jeito. As obras deveriam trazer uma melhor mobilidade urbana, mas por enquanto só trouxeram o caos no trânsito”, criticou Amintas.

Recentemente, o prefeito Edvaldo Nogueira declarou que vai ficar marcado na história como um dos 3 melhores prefeitos de Aracaju. O vereador discordou da informação passada pelo prefeito. “Os órgãos fiscalizadores precisam fazer um bom trabalho, para que esse prefeito não continue enganando a população. Ele está sendo um humorista ao declarar isso, fico feliz que ele já esteja procurando uma nova profissão, quem sabe dá certo. Ele vai entrar para a história como o prefeito mais desastroso, lamentável que Aracaju tenha sido enganada por tantos anos por ele. A resposta dele será dada no dia 4 de outubro”, respondeu.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas