Cabo Amintas fiscaliza empresa que vai reformar prédio da Câmara

10/03/20 - 16:48:57

O vereador Cabo Amintas (PTB) esteve presente, na terça-feira, 10, na 8° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) que a partir dessa data será realizada no edifício da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Amintas iniciou seu discurso relatando a fiscalização que fez no período da manhã. O vereador visitou a Unidade Básica de Saúde Adel Nunes, no Bairro América, para fiscalizar as denúncias de mau atendimento e falta de medicamentos que recebeu.

“Não sei quem é o vereador que tem influência naquele posto de saúde, mas sabemos como funcionam as coisas na saúde durante essa gestão irresponsável que parece odiar os postos. Fui atendido pela senhora Magna, a diretora, que se mostrou uma pessoa despreparada e até virou as costas para um parlamentar. Está tudo filmado, ela deu as costas a um representante do povo, imaginem o que não faz com o povo que esta ali precisando de atendimento. No posto, eu vi o ar-condicionado e luzes acesas de um consultório vazio, onde deveria ter uma dentista trabalhando naquele horário, mas não havia”, denunciou Amintas.

Depois, mudou de assunto e convidou a imprensa sergipana a investigar os gastos com a reforma do prédio sede da Câmara de Vereadores.

“Quero convidar os colegas que se preocupam com o uso do dinheiro público a ficar de olho nessa reforma. Serão R$ 1.209.000,00 gastos na reforma do prédio que nem é nosso, e será feita por uma empresa com o patrimônio de R$ 650.000,00, se tiver qualquer problema o patrimônio da empresa não cobre o valor da obra. Já tenho imagens da empresa, não tem nem placa na porta, essa foi a empresa que ganhou a licitação. Pessoal do ‘Fiscalizaju’, vai lá visitar essa empresa, se não quiserem ir eu passo as imagens para vocês! A empresa pertence a duas irmãs, mas quando estive lá o representante era outra pessoa”, estimulou a investigação.

Para finalizar, Amintas questionou o motivo dessa obra de reforma da CMA. “Obra em ano de eleição? Abram os olhos! Nem sei porque essa reforma será feita, se ouvi dizer que no próximo ano será construído o novo edifício para a Câmara de Vereadores. Gostaria de saber se isso é verdade, nós vamos fiscalizar cada detalhe desse contrato porque é o dinheiro do povo de Aracaju que está em jogo”, avisou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas