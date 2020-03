Curso de Iniciação ao Vôlei de Praia mostra fundamentos a participantes em Itabaianinha

10/03/20 - 13:00:27

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (Supee), promoveu no sábado, 7, na cidade de Itabaianinha, o curso de Iniciação ao Vôlei de Praia. O evento aconteceu na Escola Municipal Jaime da Silveira Carvalho.

O curso faz parte do projeto elaborado pela Superintendência Especial de Esporte (Supee), para integração à 37ª edição dos Jogos da Primavera. Dentro do mencionado projeto, os cursos abrangerão diversas outras modalidades. O Vôlei de Praia foi o ponto de partida. Nos próximos dias haverá cursos de Badminton e Basquete 3×3, os quais acontecerão em Aracaju, no Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, e em Itabaiana, no Ginásio Poliesportivo Chico do Cantagalo, respectivamente.

O evento de Itabaianinha constou de aulas teórica e prática, sob o comando do professor Helder Oliveira, e a equipe técnica da Superintendência Especial de Esporte. Na aula teórica, foram discutidos diversos aspectos, desde o histórico da modalidade até os desafios enfrentados por técnicos e professores. Os fundamentos foram explicados pelo professor Helder, a fim de preparar o público-alvo do curso para o momento prático.

À tarde, foi o momento de entrar em ação e exercitar os fundamentos aprendidos na sala de aula, aplicando-os na quadra, sempre com o auxílio do professor.

O professor Helder Oliveira fala sobre a realização e os objetivos do curso. “O evento atendeu mais do que às expectativas. O pessoal respondeu bem ao curso, dedicando especial atenção. Espero que haja uma continuidade no projeto, pois foi benéfico tanto para mim, que ministrei o curso, quanto para os participantes do evento”, afirmou o professor.

O professor Fábio de Oliveira Mangueira, da cidade de Itabaianinha, contou sua experiência no evento. “Foi maravilhoso ter essa interação, além do conteúdo ministrado. É muito importante ter essa experiência, não só aqui na cidade, mas em outros municípios também”, afirmou Fábio.

Além da participação de professores de Educação Física, também pôde se destacar a presença de acadêmicos de Educação Física, como foi o caso da aluna Mylena dos Santos Nascimento. “A experiência foi muito benéfica, seja na metodologia, seja na abordagem. É muito importante conhecer o uso da modalidade dentro e fora da sala de aula”, reiterou Mylena.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da SEDUC