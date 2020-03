Decisão de afastar Belivaldo e Eliane Aquino é “fake news”

Advogado descarta irregularidades e explica que sequer houve julgamento

O advogado do governador Belivaldo Chagas (PSD), José Rollemberg Leite Neto, explicou, nesta terça-feira, dia 10, que não há uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sentido de o governador e a vice-governadora Eliane Aquino (PT) serem afastados dos respectivos cargos. Tampouco de acontecer, nos próximos meses, uma nova eleição para governador do Estado, como está sendo ventilado em alguns veículos de comunicação e, principalmente, em redes sociais. A decisão no sentido de o governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane terem perdido os mandatos é mais uma “fake news”.

Segundo José Rollemberg Leite Neto, na verdade, não houve nenhuma mudança significativa. Ratificando que Belivaldo não cometeu nenhum crime eleitoral, ele explica que o ministro relator do TSE, Sérgio Banhos, não encontrou motivação para o efeito suspensivo pedido pela defesa de Belivaldo no tocante à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) condenando o governador e a vice-governadora. “O ministro analisou e indeferiu. Entendeu que não havia motivação, pois o efeito suspensivo era automático”, explica.

O advogado disse ainda que o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que, por sua vez, dará um parecer, para, em seguida, ser analisado pelo relator do caso no TSE, e, por fim, seguir para julgamento. O tempo para o desfecho, contudo, não pode ser mensurado. “Belivaldo tem total interesse que o fato seja esclarecido o mais rápido possível. Não há irregularidades na conduta do governador”, ratificou.

Por Joedson Telles

Fonte Universo político