DPUPLA ARMADA INTERCEPTA VAN E ASSALTAM MOTORISTA E PASSAGEIROS NO INTERIOR

10/03/20 - 16:14:40

Homens armados assaltaram no inicio da tarde desta terça-feira (10), uma Van da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Alto Sertão de Sergipe (Transertão) nas proximidades do Assentamento Alto Bonito, no município de Canindé de São Francisco.

As informações passadas por populares são de que dois indivíduos armados com um revólver e uma faca abordaram o motorista e os passageiros, anunciaram o assalto e subtraíram dinheiro e pertences das vitimas. Em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

As vítimas registraram um BO na Delegacia de Polícia Civil do município.

Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos, entre em contato com a Polícia Civil através do 181 ou o telefone (79) 3346-1309, o sigilo é garantido.

Com informações do Jornal do Sertão