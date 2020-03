Encontro de Libras do IFS irá debater tecnologias assistivas para pessoas surdas

O 3º Encontro de Libras, promovido pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS), acontece no dia 19 de março, dentro da programação oficial da 8ª Semana Aracaju Acessível, que tem como tema “As tecnologias assistivas a serviço da inclusão social”. O evento será realizado no auditório da Sociedade Semear, no bairro São José, das 8h30 às 17h.

O encontro irá abordar, através de palestras, rodas de conversa e debates, os recursos de acessibilidade existentes para os surdos e como funciona a aplicação deles na prática. Participam deste encontro Josilene Souza Lima Barbosa (IFS), Ana Cléia Costa de Souza, Geraldo Ferreira Filho (Cesaju), Vilauba Cunha Pacheco Neta, Waléria Batista da Silva Vaz Mendes (IFG) e Carlos Wanderlan de Amorim Soares (HandTalk).

Lucas Aribé, idealizador da Semana Aracaju Acessível, reforça a importância de valorizar a língua. “Sou um defensor da Libras, que deve ser respeitada e difundida. Promover esse encontro é uma forma de estimular as discussões sobre os avanços e o que ainda precisa ser feito para garantir a inclusão da pessoa surda na nossa sociedade”, pontua.

O público-alvo do evento, que é gratuito, são pessoas surdas e ouvintes usuários da Libras, além de estudantes e outros interessados na Língua Brasileira de Sinais. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do site: http://publicacoes.ifs.edu.br/index.php/eventos.

Realizada há oito anos, a Semana Aracaju Acessível reúne diversos parceiros das iniciativas pública e privada e instituições do terceiro setor para discutir a inclusão e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Nesta 8ª edição, que acontece de 15 a 22 de março, o evento irá mostrar o desenvolvimento das tecnologias assistivas como recursos de acessibilidade para auxiliar o dia a dia das pessoas com deficiência.

