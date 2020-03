Engenheiro civil Abraão Vieira registra candidatura à presidência do Crea/SE

10/03/20 - 05:34:39

Antenado com os avanços tecnológicos e atendendo aos apelos dos profissionais que buscam a valorização profissional, o engenheiro Civil Abraão Vieira, registrou, na tarde de sexta-feira, 6, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe(Crea-SE), a candidatura dele ao cargo de presidente do Conselho.

Por mais duas chapas estarem inscritas, uma representando os empresários da construção civil de Sergipe e a outra a continuidade da gestão atual, Abraão Vieira reconhece que o pleito será difícil.

“Diante desse cenário, sabemos que não será fácil esta campanha, mas temos do outro lado, uma gama de profissionais que querem a renovação da gestão. Vou divulgar as nossas propostas que nortearão a nossa campanha. Portanto, a corrida começou, e quem deseja renovar, ver um Crea defendendo a engenharia, vamos à luta”, declarou o candidato.

Oficialmente a campanha começou em 7 de março, primeiro dia após o término do registro de candidaturas. As eleições que ocorrerão no dia 3 de junho de 2020 serão regulamentadas pela Resolução 1.114 de abril de 2019.

Fonte e foto assessoria