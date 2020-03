Investigado por homicídio em Lagarto é preso em São Paulo

10/03/20 - 15:31:53

Com a prisão, investigado encontra-se a disposição da justiça e nos próximos dias deve ser transferido para Sergipe

Com informações da Delegacia Regional de Lagarto, policiais da inteligência de São Paulo prenderam nesta terça-feira (10) um homem de 30 anos, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 02 de novembro de 2019, no centro de Lagarto.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações realizadas pela Polícia Civil indicaram que o investigado preso nesta terça-feira (10) teria sido o autor do homicídio. Conforme o Inquérito Policial, o homicídio teria sido motivado por vingança a um outro homicídio que teria sido vítima um comparsa do investigado.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva pela Vara Criminal de Lagarto, os investigadores diligenciaram a fim de cumpri-lo, tendo identificado que o investigado estava em São Paulo, razão pela qual solicitam apoio da inteligência daquele estado.

Informações e foto SSP