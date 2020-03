HOMEM FICA GRAVEMENTE FERIDO APÓS SER ATROPELADO POR MOTOCICLISTA

10/03/20 - 07:57:13

Um grave acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (09) envolvendo um motociclista deixou quatro feridos, sendo um homem de 57 anos, que fiou estado grave.

As informações são de que o motociclista trafegava pela rua, quando perdeu o controle da moto e atropelou três pessoas, que saíam de casa no momento do acidente, no município de Porto da Folha. O condutor foi preso pela Polícia Militar.

A vitima, gravemente ferida, foi transferida para a Ala vermelha do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). As outras duas pessoas e o motociclista também foram atendidos com ferimentos leves e liberados em seguida.