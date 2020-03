OPERAÇÃO CONTRA VENDA CLANDESTINA DE GLP PRENDE TRÊS PESSOAS EM FLAGRANTE

10/03/20 - 17:09:29

Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana executaram nesta terça-feira, 10, uma operação com o intuito de reprimir a venda clandestina de GLP, o popular gás de cozinha. Diversas ações conjuntas são feitas entre Polícai Civil, Ministério Público e órgão de aferição e defesa do consumidor para evitar o comércio ilegal desse produto.

A repressão a esse tipo de comércio foi solicitada pelo Ministério Público e após o levantamento dos locais de possível venda clandestina, foi realizada a operação. Três pessoas foram presas em flagrante nos conjuntos Fernando Collor e João Alves Filho. Com a operação, também foram apreendidos dezenas de botijões de gás.

O delegado Marcelo Pais salienta que o perigo da ilegalidade no comércio deste tipo de material é a precariedade no armazenamento dos botijões. O risco de ocorrerem explosões e incêndios é grande, visto que os botijões eram mantidos escondidos em quartos fechados e abafados, não seguindo as ordens de recomendação da Agência Nacional de Petróleo – ANP.