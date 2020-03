PARCERIA ENTRE FECOMÉRCIO E AFFIX TRAZ BENEFÍCIOS EM PLANOS DE SAÚDE

10/03/20 - 14:35:00

Dentro do escopo da ampliação do leque de produtos e serviços para os sindicatos associados e empresas de sua base, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac apresentou na manhã desta terça-feira (10), mais uma parceria firmada para o benefício dos empreendimentos e colaboradores das empresas do setor terciário sergipano.

O convênio entre a Federação do Comércio e a Affix Administradora de Benefícios, foi detalhado para os executivos e presidentes de sindicatos, empresários e representantes das câmaras de Seguros e do Jovem Empresário, pelo superintendente do sistema, Maurício Gonçalves, e pelas representantes da Affix, Valglécia Lima, Ana Paula Oliveira e Elaine Beserra. Com a parceria, mais de 68 mil empresas do comércio de bens, serviços e turismo do estado conquistaram oportunidades exclusivas para contratação de planos de saúde coletivos, desde que contratem o serviço por meio da parceria com a Fecomércio.

De acordo com a supervisora comercial de Sergipe e Bahia da Affix, Valglécia Lima, os planos ofertados pela administradora possuem vantagens exclusivas para os associados da Fecomércio, com economia que pode chegar a 48% diante dos preços praticados no mercado. Os planos contam com preços a partir de R$ 152, e possuem possibilidades com redução do prazo de carência, até mesmo com a isenção de carência na contratação.

As empresas associadas aos sindicatos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com o convênio, passam a contar com as condições diferenciadas para a contratação dos planos de saúde Hapvida, gerenciados pela Affix. Com isso, os colaboradores das empresas contam com a experiência da maior operadora de saúde do Brasil. Dentro das condições especificadas, até os Microempreendedores Individuais (MEI) podem efetuar a contratação dos planos, desde que associados aos sindicatos.

Os sindicatos associados ao Sistema Fecomércio/Sesc/Senac apresentarão os serviços da Affix para sua base associada, mostrando as vantagens oferecidas para as empresas. Segundo superintendente da Fecomércio, os planos de saúde Hapvida oferecidos pela Affix, têm um diferencial competitivo que promove saúde de qualidade para os colaboradores das empresas.

“O nosso trabalho tem sido buscar cada vez mais produtos e serviços que atendam as necessidades do mercado e das empresas. Para tanto, nosso presidente Laércio Oliveira, nos orienta a explorar as mais variadas vertentes. E encontramos na Affix um excelente parceiro para os planos de saúde. Ela nos trouxe um leque de produtos da Hapvida que são muito bons para o mercado e os colaboradores das empresas. E hoje temos que pensar em economia e qualidade de serviços, o que a Affix proporciona com o que foi apresentado. Tenho certeza de que assim como outras parcerias que firmamos, essa também será um grande sucesso”, comentou Maurício Gonçalves.

A Hapvida é atualmente a maior operadora de saúde do Brasil com rede própria e credenciada e número de vidas. Em Sergipe, também é líder de mercado e possui uma grande estrutura de atendimento para os seus segurados, com hospital e clínicas próprias, além de ter uma das melhores estruturas de atendimento para pediatria, ponto crucial do atendimento de saúde no estado.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria