Prazo para 10% de desconto no IPVA 2020 em SE termina nesta sexta-feira, 13

10/03/20 - 06:10:18

Quem tem interesse em pagar o Licenciamento Anual 2020 com o desconto de 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) deve se apressar, porque o prazo para esse benefício em Sergipe finaliza nesta sexta-feira, 13. Se o proprietário de veículo não receber o Documento Único de Arrecadação (DUA) em sua residência, pode acessá-lo pelo site do Departamento Estadual de Trânsito (www.detran.se.gov.br), pelos totens de autoatendimento da autarquia ou caixas eletrônicos do Banese.

O valor do Licenciamento Anual 2020 com o desconto de 10% no IPVA pode ser parcelado com cartão de crédito através das prestadoras de serviço, que devem ser acessadas pelo site do Detran na opção SERVIÇOS DE VEÍCULOS > Pagamento de Documento de Arrecadação com Cartão de Crédito. Há ainda a opção de pagar somente o valor correspondente ao imposto (IPVA) com os 10% de desconto, emitindo o boleto por meio do site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) – www.sefaz.se.gov.br – e aguardar o mês correspondente ao final de placa para quitar o restante (licenciamento e Seguro DPVAT).

Ascom – Detran/SE