Quitanda de partidos

10/03/20 - 08:07:22

Foi-se o tempo em que o sujeito filiado a um partido não passava nem pela porta do adversário. Era assim com a turma da UDN e do PSD. Naquela época, mudar de partido era coisa impensada, pois quem o fizesse estaria cometendo suicídio político. Agora, trocar de legenda ficou tão simples como mudar de camisa, mas o suplicante aproveitar a chamada janela partidária, iniciada quinta-feira passada e que prossegue até o dia 3 de abril. Aprovada em 2007, a fidelidade partidária impôs a perda do mandato para os políticos vira casaca, contudo nem essa forte punição restabeleceu a lealdade que existia nos tempos do PSD e UDN. Hoje existem verdadeiras bodegas de partidos, que transformaram as siglas em meros produtos para atender aos gostos do “freguês” interessado em “comprar uma candidatura”. Enquanto esse “negócio” continuar rendendo lucros aos donos dessas quitandas, a política permanecerá fedendo mais do que produtos estragados em fim de feira. Misericórdia!

Orelha em pé

E o vereador Cabo Amintas (PTB) suspeita do investimento de R$ 1,2 milhão que a Câmara de Aracaju fará na reforma física de sua sede. O denunciante indaga por que o Legislativo vai gastar tanto dinheiro “para reformar um prédio que não é nosso?”. O imóvel onde o Parlamento municipal funciona pertence governo de Sergipe. Vale alertar os desavisados que a suspeição, sem a apresentação de qualquer indício de irregularidade, está sendo levantada por um inimigo figadal do presidente da Câmara, vereador Josenito Vitale (PSD). Crendeuspai!

Barra pesada

As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os homens por semana. Isso ocorre devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos homens, de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, a proporção se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos: mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas; os homens, em torno de 50%. Ufa!

De olho no rebanho

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (futuro PDT), é só cortesia com a comunidade evangélica. Ontem mesmo, ele recebeu no gabinete uma comitiva de 30 pastores para discutir o ato evangélico a ser realizado no próximo dia 17, como parte das comemorações dos 165 anos da capital. Entre os líderes protestantes estava o pastor Heleno Silva (Republicanos), provável aliado de Nogueira. Não faltou, inclusive, uma oração coletiva pelo sucesso da administração, com Edvaldo rodeado pelos pastores. Amém!

Lama no ventilador

Sem apresentar qualquer prova documental, o ex-prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha, acusou o adversário Marcos Santana (MDB) de desviar mais de R$ 5 milhões para beneficiar a própria família. Segundo Batalha, o emedebista se aproveitou da condição de prefeito para meter a mão em parte dos R$ 40 milhões dos royalties pagos a São Cristóvão. Nem precisa dizer que Marcos Santana já prepara um processo de calúnia e difamação contra seu acusador. Aff Maria!

Filho ilustre

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) é o mais novo filho de Sergipe. Em sessão solene na Assembleia, ele recebeu o título de cidadão sergipano das mãos dos colegas Luciano Bispo e Garibalde Mendonça – ambos do MDB. “Adotei Sergipe como a terra amada, pois aqui construí uma família e contribuo, através desse Parlamento, para o desenvolvimento do estado”, discursou o novo sergipano”. Tá certo!

Bom de garfo

E quem não recusa um convite para uma “boquinha” é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR). As fotos postadas no instagram comprovam que o homem adora almoçar com os amigos. Num dia, Valmir se delicia na residência do “amigo Costinha”, noutro saboreia uma bem temperada galinha “na casa de dona Lurde”. Domingo último, Valmir almoçou na chácara “do amigo César e da amiga Neide”. E isso quando não se farta de milho, beiju, pamonha e pé de moleque na casa de dona Lourdes ou engana a fome com saborosos quitutes no quiosque do bairro Queimadas. Marminino!

Fome anunciada

A fome ronda as casas dos brasileiros menos afortunados. Quem garante é o senador Rogério Carvalho (PT). Durante um debate no Sindicato dos Professores de Brasília sobre a política econômica do governo Bolsonaro, o petista foi pra lá de pessimista: “Temos a missão de mobilizar as pessoas para enfrentar a grave crise que vamos enfrentar. Vai faltar feijão com arroz para o pobre”. Cruzes!

fake News do cão

E o vereador aracajuano pastor Carlito Alves (PRB) está uma fera com um blog que anunciou que ele desistiu de tentar a reeleição: “Apesar desse ataque covarde, dessa fake news dos infernos, eu sou pré-candidatissímo”, garantiu. Alves revelou que o PSC não aceitou sua filiação, alegando que ele é muito forte politicamente, “mas tenho convites para me filiar no PSD e em outros partidos”, discursou. Ah, bom!

Golpe nunca mais

O professor da Universidade Federal de Sergipe, Afonso Nascimento, lança nesta terça-feira, o livro “Resistência e Adesão ao Regime Militar”. A noite de autógrafos vai acontecer no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Segundo o autor, que é membro da Comissão Estadual da Verdade, o livro é, em sua maior parte, um conjunto de artigos sobre o famigerado regime militar em Sergipe. Prestigie!

