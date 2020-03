SENADOR ROGÉRIO CARVALHO DIZ ESTAR PREOCUPADO COM A CRISE ECONÔMICA

10/03/20 - 12:18:37

Segundo Rogério, se não houver revisão da política econômica, “não restará Brasil”

O senador Rogério Carvalho (PT) afirmou que o país atravessa uma das piores crises econômicas desde 1999, quando a moeda brasileira chegou a perder 50% do seu valor em relação ao dólar. Ele também criticou os comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o comportamento da taxa de câmbio — o ministro teria argumentado, segundo Rogério, que a alta do dólar é um resultado esperado das ações governamentais.

O senador disse que Guedes dá a impressão de que o valor do dólar em relação ao real é definido pelo governo federal. Para Rogério, esse discurso é contraditório, pois tramitam no Congresso Nacional projetos de lei, apoiados pelo governo, que garantem a autonomia do Banco Central — órgão responsável pela política cambial do país.

— Será que estamos diante de uma interferência do mesmo governo que defende a autonomia do Banco Central? Por que o ministro deu declarações no sentido de que o governo está interferindo e quer que o dólar aumente seu valor em relação ao real? — questionou.

Rogério disse que, se não houver revisão da política econômica, “não restará Brasil”.

— Restará apenas um comediante vestido de presidente da República, distribuindo bananas à imprensa e aos brasileiros.

Segundo o parlamentar, a desaceleração da economia do país é influenciada por incertezas internacionais, como as causadas pelo coronavírus e pela queda do preço do petróleo, mas elas não justificam o baixo desempenho do Produto Interno Bruto (PIB). Ele observou que o resultado de 2019, por exemplo — com crescimento de 1,1%, abaixo de muitas expectativas — não pode ser atribuído à epidemia do coronavírus, que só começou a ter impactos internacionais a partir deste ano.

Fonte e foto: Agência Senado