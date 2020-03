Sinpol/SE abre inscrições e divulga regulamento da 1ª Corrida dos Policiais Civis de Sergipe

10/03/20 - 09:03:46

Competição ocorrerá dia 30 de maio, com largada às 16h, contando com percursos de 3, 5 e 10km

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informa que estão abertas a todos os atletas interessados as inscrições para a 1ª Corrida dos Policiais Civis de Sergipe. A competição acontece no dia 30 de maio, data em que o sindicato completa aniversário de 30 anos. A prova, promovida pelo Sinpol e organizada pela Conceito Soluções Esportivas, contará com largada às 16h, em frente ao Mansion Eventos, seguindo pela rodovia Inácio Barbosa – sentido Passarela do Caranguejo – retornando ao ponto de largada.

“No dia 30 maio o Sinpol completa 30 anos e um dos nossos eventos para marcar a data é a 1ª Corrida dos Policiais Civis de Sergipe. A competição contará com uma categoria específica para policiais civis e outra para os demais corredores, com premiação para os 1º, 2º e 3º lugares para homens e mulheres em cada categoria. Temos colegas policiais civis que estão treinando firme para chegar ao pódio e essa resposta positiva é que nos motiva a realizar uma competição desse nível. Será um momento importante também para interação entre os policiais civis e demais operadores da Segurança Pública e entre atletas em geral. Estamos organizando a corrida com muito cuidado e temos certeza que esse dia festivo para nós se estenderá a todos aqueles que participarem da prova. Será uma competição bastante animada”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Inscrições

Para o público em geral o investimento na inscrição é de R$ 60,00, com kit incluindo camisa, bolsa e número de peito/chip descartável. Com o mesmo kit, a inscrição custa R$ 50,00 para profissionais da área da Segurança Pública e R$ 35,00 para filiados ao Sinpol/SE.

As inscrições podem ser realizadas pelos sites www.sinpolsergipe.org.br ou www.centraldacorrida.com.br/sinpol2020. De forma presencial, as inscrições estão sendo feitas a partir desta terça-feira, 10, na sede do Sinpol/SE, que fica na rua Professor Miguel Rezende, 72, bairro Atalaia, Aracaju; ou na Conceito Soluções Esportivas, no Shopping Jardins (ao lado da Escariz).

Entrega de kits e premiação

Os kits serão entregues aos competidores na sexta-feira, 29 de maio, no horário de 10 às 20h; e no sábado, dia da prova, das 10 às 13h, na Conceito Soluções Esportivas, no Shopping Jardins. Não serão entregues kits fora desses dias/horários.

Todos os atletas que completarem a prova receberão medalha. Os troféus serão direcionados para os competidores que subirem ao pódio nos 1º, 2º e 3º lugares, na categoria policial civil – feminino e masculino – e na categoria demais competidores – feminino e masculino.

“Convidamos todos os atletas e interessados em participar desse momento festivo com os policiais civis. Aqueles que ainda não estão treinando, ainda dá tempo e por isso estamos divulgando com antecedência. Entre outros benefícios comprovados, a corrida reduz o estresse, ajuda a emagrecer e faz bem ao coração. Estamos trabalhando para que seja uma prova saudável e que promova a integração entre os envolvidos. Que vençam os mais bem preparados para a competição”, finalizou Adriano Bandeira.

Acesse o regulamento em: www.sinpolsergipe.org.br / www.centraldacorrida.com.br/sinpol2020

