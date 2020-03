Unit participa do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico de Aracaju

10/03/20 - 06:58:14

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Aracaju, tem como objetivo realizar um projeto de desenvolvimento da cidade, que estabelece os caminhos do crescimento para Aracaju até 2055, quando completará 200 anos

Com o objetivo de tornar Aracaju uma das 10 cidades do país com maior desenvolvimento na economia, a Prefeitura Municipal Aracaju reativou o Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico – Comden, um dos braços do Planejamento Estratégico da gestão. Desde então, o grupo tem cumprido uma agenda estratégica para preparar o Plano de Desenvolvimento Econômico. Entre os atores envolvidos, sempre com o objetivo de apoiar iniciativas que promovam o crescimento local, está a Universidade Tiradentes.

O Conselho é um instrumento de debate, de discussão e de ajuda para que a gestão do município de Aracaju possa planejar o futuro da cidade. No total, são 16 conselheiros titulares e 16 suplentes que representam os diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de elaborar projetos e discutir políticas públicas para o crescimento e o desenvolvimento econômico da capital sergipana.

“A Unit, enquanto instituição de ensino superior, tem um papel importante como centro de pesquisa e referência auxiliar nos debates do Conselho, contribuindo com ideias inovadoras que possam ajudar a pensar a Aracaju do futuro. Além disso, possui um quadro de pesquisadores que podem contribuir com soluções para os problemas urbanos existentes em Aracaju. O papel da instituição de ensino é o de um importante protagonista”, declara o professor Dr. Saumíneo Nascimento, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes.

“Uma das possibilidades é envolver o Innovation Center para a difusão da implantação de startups em Aracaju, bem como outros tipos de empresas de tecnologias. Temos também a inserção do Instituto Tiradentes, em Boston, que está viabilizando um intercâmbio de informações da realidade local e que podem ser replicadas em Aracaju. Essa troca é muito relevante porque a instituição de ensino está cada vez mais presente e participante do desenvolvimento de Aracaju”, acrescenta o gestor.

Encontro

Na última quinta-feira, 05, o prefeito Edvaldo Nogueira voltou a se reunir com os membros do Comden para discutir a realização de uma consulta pública para que a população possa contribuir com o projeto de desenvolvimento da cidade, que estabelece os caminhos do crescimento para Aracaju até 2055, quando completará 200 anos.

“Este é um momento importante de discussão, de planejamento da cidade. Seremos os condutores destas discussões, mas precisamos envolver toda a população, por isso pensamos na realização desta consulta pública, para que todos os aracajuanos possam participar. A ideia é realizar um planejamento colaborativo. Estou muito feliz com estes passos que estamos dando através do Condem. A gente lança uma semente de esperança para que a sociedade possa encontrar os caminhos para encontrar o seu desenvolvimento”, declarou o prefeito.

Assessoria de Imprensa com informações da Prefeitura Municipal de Aracaju

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA