32º Leilão Unificado do TRT20 arrecada mais de R$400 mil

11/03/20 - 15:19:07

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) arrecadou R$446.363,50 no 32º Leilão Unificado, realizado nesta terça-feira, 10/3. Foram vendidos 59 produtos entre itens e lotes. Aproximadamente 50 pessoas participaram do apregoamento, entre cadastrados presenciais e on-line. “O valor arrecadado com a venda dos bens é usado para efetuar o pagamento de execuções trabalhistas”, explica o leiloeiro oficial, Valério César de Azevedo Déda.

O leilão dispôs de 95 lotes penhorados em diversos processos das Varas do Trabalho deste Tribunal. Os valores dos bens variaram entre R$9 mil a R$4 milhões e incluíram automóveis (carros; caminhões; ônibus), terrenos, imóveis, entre outros.

Em busca de boas oportunidades, o empresário Erick Franklin dos Santos, que participa dos leilões do TRT20 há cerca de um ano, revela que esta é uma ocasião para comprar produtos novos e seminovos com preços inferiores ao praticado no mercado, gerando economia para seu comércio. “Já comprei de tudo. É uma excelente oportunidade de negócio”, destaca.

O Leilão aconteceu no auditório do TRT20 (prédio amarelo, térreo), em Aracaju, situado à Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n°, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho.

Fonte e foto Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região