ABIH-SE inicia a divulgação do destino Sergipe 2020 pelo Rio de Janeiro

11/03/20 - 06:10:28

A Associação da Indústria Brasileira de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) realiza a primeira viagem do Projeto Divulga Sergipe, promovendo os atrativos turísticos e festejos juninos sergipanos.

Na terça-feira (10), a visita foi ao Rio de Janeiro na feira da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), um dos maiores eventos promocionais de turismo que reúne mais de dois mil agentes de viagens de todo o Brasil, expositores, associados e uma programação com conteúdos especiais.

Nesta quarta-feira (11), a caravana ABIH-SE fará um road show em parceria com a MGM, operadora de Turismo, passando por Volta Redonda e Juiz de Fora, promovendo uma rodada de negócios e um coquetel para cerca de 400 agentes de viagens nas duas cidades.

As visitas e reuniões técnicas prosseguem até o dia 14.

PROJETO DESTINO SERGIPE

O Projeto Destino Sergipe tem como objetivos promover e divulgar, nacionalmente, o Estado, fomentando a economia, gerando emprego e renda para toda a cadeia produtiva ligada ao Turismo. Ele é voltado ao consumidor final, operadores de Turismo e agentes de viagens dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A meta é ampliar em 6% a média anual do Turismo de lazer, até dezembro de 2020. O projeto conta com as parcerias do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Banese, Fecomercio e Sergipe Destination.

Fonte: ASCOM/ABIH-SE