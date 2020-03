ALESE APROVA REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DOS CONTADORES DE HISTÓRIA

11/03/20 - 13:11:37

Foi aprovado, nas Comissões Parlamentares da Casa Legislativa de Sergipe (Alese), como também, por todos os deputados presentes no plenário para a votação da Sessão Ordinária de hoje, 11, o Projeto de Lei de nº 23 que institui a “Semana Estadual dos Contadores de Histórias”. O projeto, de autoria da deputada Kitty Lima (Cidadania), requer que a semana aconteça na terceira semana de março, anualmente.

Ouvir histórias para e dar asas à imaginação nos remete ao passado remoto, uma vez que as crianças estão cada vez mais vidradas nas telinhas da Tv e também, nos aparelhos de acesso à internet. Para reviver essa tradição, a deputada Kitty Lima pleiteou projeto e foi vencedora. “Projeto é também um reconhecimento a esses profissionais que contam histórias, eles atuam diretamente na educação das nossas crianças através de diversificadas histórias e contos. Fico muito feliz por essa vitória, dada a aprovação do projeto”, comemorou Kitty Lima.

De acordo com José Antenor Aguiar, que já atua na arte de contar histórias há 16 anos, e é autor de livros e coletâneas, desde o início do desenvolvimento das suas habilidades de comunicação e fala, o ser humano conta histórias. Revela que o contador de histórias é uma figura ancestral, que promoviam momentos de união, confraternização e trocas de experiências, tendo um importante papel no processo evolutivo.

“A prática provoca na criança o lado lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento. É no lúdico que a criança exerce criatividade e senso crítico. As crianças podem começar a desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, criando empatia com os personagens”, externou.

A educadora, e vice-presidente da Academia Sergipana de Contadores de Histórias (ASCH), Cris Souza, explicou que a comissão de contadores que vieram participar da votação para fortalecer a importância da arte de contar histórias nas escolas. ” A Semana dos Contadores de Histórias irá ajudar às crianças no processo de aprendizagem nas instituições de ensino. Meninos e meninas aprenderão a ler, a escrever, e a interpretar, atendendo as necessidades do mundo profissional, que busca a formação de um cidadão mais participativo”, opina a educadora.

O dia 20 de Março é considerado a data que congratula os contadores de histórias no mundo. A Academia Sergipana de Contadores de Histórias foi fundada com 16 membros, e em abril desse ano, a academia receberá mais 14 membros.

Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões