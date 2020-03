Após redução no preço do GNV, Sergás diminui tarifa do GNC

11/03/20

Pensando no processo de interiorização do Gás Natural para veículos, demanda do governo do estado para fomentar o desenvolvimento econômico nos municípios, a Sergas tomou a iniciativa de desenvolver estudos de composição de preços, o que permitiu a redução de R$0,31, no preço final do Gás Natural Comprimido (GNC). O trabalho realizado junto a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) torna-se de grande relevância por gerar competitividade, novas conversões e, consequentemente, um incremento no volume comercializado no interior do estado.

O preço praticado anteriormente era de R$2,3391 e após esses estudos com o objetivo de redução de itens que compõe a tarifa proposta pela Sergas e aprovada pela Sefaz, houve uma redução onde passou para R$2,0291, uma redução equivalente à 13,25% do valor anterior. A nova alíquota é válida desde o dia 01 de março.

Para o presidente da Sergas Valmor Barbosa esse objetivo só foi alcançado, graças a sensibilidade do Governo quanto a necessidade de interiorização e modicidade tarifária do gás natural, com foco na expansão do mercado do gás natural em todo o estado. “A Sefaz concordou com os estudos na metodologia do cálculo do ICMS/substituto, o que possibilitou a redução da tarifa, fazendo cumprir a determinação do governador em levar o gás natural ao interior do estado de forma competitiva. Neste momento se vive grande euforia por parte dos empresários do segmento que revendem o GNC e dos proprietários de veículos que trabalham percorrendo grandes distâncias no interior do estado, afinal, essa mudança proporciona benefícios a todos, além de gerar o aumento no consumo de um combustível limpo”, explica Valmor.

O presidente do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe, Joaquim Ferreira, aponta que esta atitude da Sergas em rever a metodologia dos cálculos da tarifa, deixa todo segmento extremamente satisfeito. “A Sergas mostrou muita sensibilidade com a questão da interiorização e tomou uma atitude até além da nossa expectativa, com a redução da tarifa. O esforço demonstrou a sensibilidade com relação à questão da interiorização”, completa.

Joaquim Ferreira observa ainda que esta é uma contribuição extremamente importante no processo de interiorização. “Para chegar até o interior, a operação é realizada pelo modal rodoviário, tornando-a mais complexa e cara, com esta mudança o segmento se sente contemplado”, finaliza Joaquim.

