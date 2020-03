Assessoria jurídica da Aspra se reúne com comandante geral e resolve problemas

11/03/20 - 11:29:23

Na manhã desta quarta, dia 11, a ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe), através do seu assessor jurídico Dr. Márlio Damasceno, se reuniu com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, com o objetivo de tratar assuntos relativos ao 2º Batalhão, sediado em Propriá.

Durante a reunião foi repassado pelo advogado da associação, a necessidade apresentada dos policiais militares da citada unidade, que procuraram a entidade no sentido de conseguir uma caminhonete para o serviço operacional, visto que a que existe, está parada em manutenção, devido a problemas mecânicos.

De imediato, o Coronel Marcony determinou que o Chefe da PM-4, Coronel Carlos Rolemberg, enviasse uma caminhonete da CSM para o 2º Batalhão, para ficar à disposição, única e exclusivamente do serviço operacional, ficando sob a responsabilidade do supervisor de dia, e que, assim que a caminhonete da unidade fosse consertada, seria colocada à disposição do serviço tão somente operacional, em substituição a que está sendo enviada da CSM, atendendo às necessidades dos policiais militares que estão no serviço de rua.

Na oportunidade o Comandante-Geral anunciou ao assessor jurídico da ASPRA/SE, que já estará enviando 03 longarinas para o 2º Batalhão, bem como, dentro em breve, estará dotando todos os policiais militares da sede da unidade de coletes balísticos. Na oportunidade o Coronel Marcony colocou-se à disposição da associação para resolver outras reivindicações, que porventura, esteja à seu alcance.

Mais uma vez o assessor jurídico, Dr. Márlio Damasceno, e a própria ASPRA/SE, abracem a atenção dispensada pelo Coronel Marcony, no sentido de resolver, imediatamente, o problema apresentado, bem como, pelos demais anúncios de materiais, vidando dar melhor condição de trabalho a sua tropa do 2º BPM, ressaltando também, que graças também a interferência do assessor jurídico da ASPRA/SE, o Comandante-Geral autorizou o envio de dois ares-condicionados novos àquela unidade, para substituir outros que estavam quebrados.

