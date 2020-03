Blogueiro Gordinho do Povo assina ficha de filiação no “Movimento 65”

Um dos maiores “Blogueiros” da atualidade em Sergipe se filia ao “Movimento 65”

Gordinho Do Povo, que também é conhecido por “O homem das notícias”, assinou nesta terça-feira (10) a ficha de filiação no partido movimento 65 e que foi abonada pelo vereador professor Bittencourt e há quem diga que Edvaldo ganhou um “apoio de peso”, já que Gordinho do Povo, conquistou uma legião de seguidores e fãs, sendo maior parte deles na capital Sergipana.

Com a frase “Ele vem ai”, o blogueiro que já anunciou a sua pré-candidatura a vereador em Aracaju, vai deixar muita gente de “cabelo em pé”. Nos bastidores já circula que a informação de que a pré-candidatura do Gordinho está causando ciumeira por parte de alguns aliados de Edvaldo Nogueira.