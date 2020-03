CABO DIDI PEDE UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES MILITARES PARA FORTALECER A CATEGORIA

11/03/20 - 06:20:49

Na tarde desta terça-feira (10), o vereador Cabo Didi (sem partido), utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para cobrar da bancada do prefeito a retomada da administração para o posto de saúde Augusto César Leite, no Santa Tereza. Durante o seu pronunciamento, o parlamentar comentou que o posto já está sem direção há mais de 20 dias.

“Fui informado que entra diretor e sai diretor. A saúde da população já não anda boa, sem direção, vai piorar mais ainda”, desabafou .

Para finalizar, o parlamentar, pediu aos militares que se unissem em uma única associação, para que possam fortalecer a categoria.

“Já está na hora do governo olhar para a Polícia. A Polícia, não aguenta mais tanto sofrimento. Lembrem que mostrei um saruê no batalhão, o que demonstra a falta de estrutura do local. Outro fato importante, é que o pessoal da Secretaria de Justiça, está sem receber as diárias, mostrando que tudo que é relacionado à polícia é difícil. Então, vamos nos unir a esta bandeira para nos fortalecermos,” explicou o parlamentar.

Foto assessoria

Por Patrícia França