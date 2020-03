Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão” recebe exposição alusiva ao aniversário

11/03/20 - 11:21:00

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (FUNCAP), realiza nesta quinta-feira, 12, às 14h, a abertura da exposição “Estado de Ritmo e Cor” do artista sergipano, Edidelson Silva, e curadoria de Jane Junqueira. A mostra será apresentada no Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”- sede da Funcap -, e contextualiza a identidade, tradições e a cultura local em homenagem aos 165 anos de Aracaju, celebrado no dia 17 de março, e o Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe.

As obras evidenciam alguns pontos turísticos, monumentos e itens da cultura local. “A embarcação de Tototó, as catadoras de caranguejo, o São João que é um ponto forte de festa popular e, outros itens, que envolvem a nossa cultura serão destaque na mostra”, conta a coordenadora da Galeria de Arte J. Inácio, Jane Junqueira. “O Nordeste possui uma identidade, mas cada estado tem sua particularidade e Sergipe não seria diferente. Durante todo o ano de 2020 as exposições serão alusivas ao Bicentenário e, essa especificamente, retrata os dois temas, ou seja, os 200 anos da Emancipação Política do Estado e o aniversário da capital” completa a curadora.

Edildelson Silva se diz motivado pela cultura regional reproduzida em cores. “Sou um agente disseminador das riquezas culturais nordestinas, por meio da pintura. Além disso, pretendo divulgar a minha mais recente criação artística, onde procuro retratar em uma leitura pessoal e mais acessível à busca da reflexão, valorização e conhecimento da rica cultura que ainda temos”, afirma.

Sobre o artista

O artista plástico e chargista ficou conhecido pela produção de painéis em azulejaria distribuídos pela cidade, charges do meio político e a realização de exposições locais e em outros estados.

Serviço

Exposição “Estado de Ritmo e Cor”.

Visitação

De 12 a 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h.

Local: Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”, sede da Funcap, localizada na Rua Vila Cristina, 1051 – 13 de Julho (próximo a Arena Batistão).

Entrada gratuita

Fonte e foto assessoria