Dr. Gonzaga alerta sobre disseminação de leptospirose em áreas alagadas

11/03/20 - 08:51:03

O vereador Dr. Gonzaga (MDB) manifestou grande preocupação com o aparecimento de casos de leptospirose, devido a enorme quantidade de chuvas que tem castigado a cidade de Aracaju, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade.

O parlamentar, que é médico, informou que a doença é causada por uma bactéria, que está no sistema renal de cerca de 60% dos ratos, e é transmitida através da urina desses animais, que fica nos leitos das ruas, especialmente próximo aos bueiros, e quando a chuva cai é diluída e pode contaminar as pessoas através da pele, principalmente dos membros inferiores.

“Por isso é importante orientar a população para evitar o contato direto e por tempo prolongado com as águas paradas dos alagamentos”, explicou, citando que os campinhos de futebol, localizados nas periferias também devem ser evitados por crianças e adolescentes, pois é um local de provável contaminação.

Dr. Gonzaga informou que a doença se desenvolve entre 7 e 14 dias após a exposição em águas contaminadas e, depois desse período de incubação, o quadro clínico é variado, podendo apresentar sintomas leves até muito graves e morte. “Os sintomas iniciais se caracterizam por febre alta, dor na região das panturrilhas, dor de cabeça e mal-estar”, disse. “Nessa fase, o diagnóstico é difícil, pois pode ser parecido com outras doenças infecciosas agudas, como dengue, por exemplo, por isso é importante ficar atento e procurar uma unidade de saúde mais próxima”, alertou.

O vereador informou que Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde faz visitas periódicas em áreas de possíveis alagamentos, orientando a população sobre os riscos da doença. “De acordo com os dados fornecidos por eles, somente este ano já foram notificados e confirmados dois casos em Aracaju, um no Santos Dumont e outro no bairro América”, mais uma razão para ficar em alerta”, disse o parlamentar.

Fonte e foto assessoria