Em reunião, Banese decide não fechar agências no interior

11/03/20 - 18:38:42

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) emitiu nota, nesta quarta-feira (11), informou que vai suspender o projeto de reestruturação das agências no interior, para que possa realizar novos estudos técnicos na busca de viabilizar outros modelos de negócios. Com a decisão, as 17 agências de algumas cidades do interior não serão fechadas e continuarão servindo aos seus clientes.

Segundo ainda a nota, o Banese tem um papel social, mas precisa manter a sustentabilidade da instituição para continuar promovendo ações de desenvolvimento no estado.

O banco permanecerá avaliando a eficiência de suas agências, seguindo o modelo de gestão pautado na solidez da instituição e na busca por resultados sustentáveis, em sintonia com as transformações que o mercado bancário tem passado, conclui a nota.