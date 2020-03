FAMES promove treinamento sobre a plataforma +Brasil SICONV

Com o intuito de promover capacitação para gestores públicos, a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES, iniciou na manhã de hoje, 10, o primeiro dia de treinamento da plataforma +Brasil SICONV, através da sua Escola de Gestão Governador João Alves Filho (EG). O curso, que acontece entre os dias 10 a 12 de março, na sala de redes da Universidade Tiradentes, em Aracaju, conta com a parceria da própria UNIT.

Durante a semana de treinamento, os palestrantes Roberto Viana e Riane Espinheira irão trabalhar temas voltados para as Introduções Transferências Voluntárias, Rede + Brasil, Cadastro de Programa, Noções Projetos Sociais, Projeto Modelo para Exercício, Cadastro de Proposta e Plano de Trabalho, Análise, Formalização e Celebração de Instrumentos, Registros de Notificação, Cadastro de Processos Licitatórios, Ferramentas de Gestão nas Transferências da União.

Para o presidente da Fames, Christiano Cavalcante, o curso é de suma importância para a qualificação dos profissionais e das gestões municipais. “Estamos oferecendo oportunidades para técnicos de 30 municípios, sendo o nosso primeiro curso da escola de gestão, que visa aperfeiçoar e proporcionar mais condições e habilidades no uso das ferramentas das prefeituras” comenta.

ESCOLA DE GESTÃO

No dia 30 de março, acontecerá o lançamento oficial da Escola de Gestão Governador João Alves Filho (EG), cujo foco é a capacitação dos gestores dos municípios. Neste mesmo dia haverá um workshop voltado à educação. Christiano Cavalcante explica a escolha do tema: “A educação, hoje, é a principal ferramenta de transformação da nossa sociedade. Por isso, nesse dia, vamos abordar diversos assuntos ligados ao setor. Um debate em torno da educação para proporcionar um ensino com mais qualidade para os nossos estudantes”, explica.

