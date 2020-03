Feirão de Negociação de Dívidas acontece esta semana em Socorro

O evento será realizado nos dias 11, 12 e 13 de março das 8h às 18h

O Procon/SE está realizando entre esta quarta-feira, 11, e a próxima sexta-feira, 13, o I Feirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual Sergipe. O evento acontece no Shopping Prêmio. O horário de atendimento é das 8h às 18h. Empresas de serviços, bancos, cartões de crédito e operadoras de telefonia estarão disponíveis para o atendimento aos consumidores.

No feirão, os consumidores terão a grande oportunidade de negociar diretamente com as empresas. Estarão presentes Banese, Banese Card, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Deso, Energisa, Cencosud (GBarbosa), Oi, Vivo e Claro. O feirão é aberto para a participação de consumidores de todo o estado.

O secretário de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), Cristiano Barreto, explicou a relevância do feirão para o consumidor que quer voltar a consumir, mas precisava de uma oportunidade para quitar suas dívidas. “O feirão é uma iniciativa da Sejuc, a quem o Procon/SE está ligado, no sentido de desburocratizar os procedimentos de resolução de pendências existentes entre consumidor e empresas. A participação do Procon/SE nesse evento é fundamental para que possa dar a legitimidade necessária e a segurança para que o consumidor possa vir, realizar suas negociações e sair daqui com a solução dessas pendências validadas”, frisou.

“Todo aquele procedimento seria realizado, o consumidor procurando o Procon, para intermediar junto com as empresas, está sendo antecipado. Estamos chamando a população para que possa vir aqui e resolver suas pendências financeiras, e limpar o nome”, complementou o secretário.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, destacou que o evento é fruto da necessidade de negociação de dívidas com a mediação da instituição. “A finalidade é que o consumidor volte a ter seu crédito na praça, através da negociação. O feirão foi pensando em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado agora no dia 15 de março, e também porque a demanda de renegociação no Procon é alta. O consumidor se sente seguro quando consegue renegociar com os nosso servidores. Os interessados podem vir aqui ao Shopping Prêmio munido de documento RG CPF e comprovante de residência”, pontuou.

A consumidora Cicera Cordeiro, que possui débito com a concessionária de energia, disse que tem boas expectativas para conseguir um acordo. “Eu achei ótimo, é uma oportunidade que temos de limpar o nome. Eu estou desempregada e tenho talões que, se não for esse feirão, eu nao consigo pagar. Eu já fui na Energisa umas quatro vezes e agora espero que me ofereçam um bom acordo, um bom desconto. É a única solução”, citou.

O consumidor José Roberto, funcionário público e consumidor, considerou o feirão como uma oportunidade de conhecer a real situação do débito que possui, para assim solucionar a dívida da melhor forma possível. “Eu não sei como está minha situação, vou saber agora. Se tiver desconto é bom para nós. Eu tenho um empréstimo com o Banese e quero ver se dá para pagar de forma mais leve. Esse feirão é bom para todo mundo”, comentou.