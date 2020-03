Galaxy Buds+ no Brasil: Samsung divulga preço do rival do AirPods. Fone de ouvido rival do AirPods permite até 11 horas seguidas de reprodução de áudio

A Samsung anunciou que o fone de ouvido sem fio Galaxy Buds+ desembarca no Brasil pelo preço sugerido de R$ 999. Estamos falando da segunda geração do Galaxy Buds, rival direto do AirPods, da Apple. O acessório foi desenhado tendo como foco a ergonomia e a autonomia de uso. Destacam-se os alto-falantes dinâmicos de duas vias. Na primeira experimentação do produto foi possível perceber sons mais encorpados do que na geração passada.

O lançamento ocorreu na noite desta quarta-feira (11) durante um evento em São Paulo. Os preços dos celulares Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra também foram apresentados. Mais barato, o S20 começa em R$ 5.499. Já a opção mais cara, batizada de Ultra, chega a R$ 8.499. Outra novidade está no microfone adicional. Agora são três, para que o usuário tenha a melhor qualidade de som durante chamadas de áudio – seja pela telefonia celular, seja por aplicativos como WhatsApp e Skype. Tal qual acontece no primeiro Galaxy Buds, o Galaxy Buds+ requer a presença de um aplicativo que habilita todos os ajustes. O software também pode ser instalado em telefones Android de outras marcas via Google Play Store ou em iPhones, da Apple, pela App Store. Outra promessa diz respeito à bateria, agora com capacidade para até 11 horas de reprodução ininterrupta de áudio. Já o estojo tem bateria reserva para mais 11 horas. O Galaxy Buds+ ganhou coloração branca perolada que difere do modelo original, cujo acabamento era mais fosco. Continua sendo composto de duas peças com superfície sensível a toques para dar comandos ao acessório. Ao pressionar o fone esquerdo por alguns instantes, automaticamente é exibido o Spotify, fruto de uma parceria entre o aplicativo de música e a Samsung. Por que o Galaxy Buds+ não concorre com o AirPods Pro? Porque falta-lhe o cancelamento ativo de ruído. O formato in-ear até reduz a entrada de sons do ambiente externo, mas não é tão eficiente quanto a tecnologia que ajuda a filtrar a barulheira do ambiente e jogar no ouvido somente a música, o filme ou a chamada em questão. O recurso está presente em diversos fones de diversas marcas, sendo o mais indicado para quem busca isolamento do mundo. De acordo com a Samsung, três minutos de carga – com o estojo conectado ao USB-C – possibilitam uma hora de reprodução de áudio. Além do branco perolado, o produto é vendido em azul ou preto. A comercialização se inicia em 12 de março. Por Thássius Veloso — São Paulo

