INCÊNDIO DESTRÓI PARTE DE BAR NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA; NINGUÉM SE FERE

11/03/20 - 09:49:48

Um dos mais conhecidos e movimentados bares do município de Estância, o XPTO, foi consumido pelo fogo na madrugada desta quarta-feira (11).

O registro do incêndio viralizou nas redes sociais e o 2º Grupamento de Bombeiros Militares (2º GBM) foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu combater as chamas.

No local, os bombeiros verificaram que as chamas atingiram cerca de 50% da estrutura física do estabelecimento, que no momento do incêndio não estava em funcionamento e ninguém se feriu.

Vídeo e foto grupo PM2 INFORM