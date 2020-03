‘Mar Adentro’ é exibido no Cine Somese de março

11/03/20 - 16:15:18

A primeira edição da temporada 2020 do Cine Somese foi muito elogiada pelo público presente nessa terça-feira (10), realizada no auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese) que exibiu ‘Mar Adentro’ de 2005 e foi vencedor do Oscar de melhor filme de língua não inglesa. A sessão que é aberta ao público ofereceu gratuitamente pipoca e refrigerante.

Após o filme foi realizado um debate entre estudantes, médicos e advogados com uma reflexão sobre a eutanásia (tema abordado no longa-metragem), além de sorteio de DVDs para o público presente.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu a presença do público que foi prestigiar mais uma edição do Cine Somese. “Esse projeto tem a oportunidade de reunir estudantes e profissionais de todas as áreas para debaterem sobre determinados temas de relevância da sociedade”, enfatizou Dr. Aderval.

De acordo com o coordenador do Cine Somese, Dr. Anselmo Mariano, a 3ª temporada foi iniciada com muita alegria e expectativa. “Trouxemos hoje um filme muito polêmico que trata sobre a eutanásia, o direito de morrer dignamente que, ainda, pelas leis brasileiras não é aceitável e o tema gerou uma boa discussão”, destacou Dr. Anselmo.

O médico oncologista, Dr. Gilberto Bezerra, parabenizou os organizadores do Cine Somese por escolherem assuntos que geram debate entre alunos e colegas. “Um tema como esse não é discutido em hospitais com os profissionais da saúde e nem em universidades”, explanou Dr. Gilberto.

Segundo a presidente do International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA Brazil/Unit), Giovanna Munareto, essa parceria entre a Somese e o IFMSA é importante em vários aspectos. “Trazemos uma forma de cultura para os estudantes se sensibilizarem e que futuramente sejam médicos mais humanizados”, informou Giovanna.

Para o estudante do primeiro período de medicina da UFS, Douglas Rosendo, que já prestigiou outras edições do Cine Somese, o filme trouxe um tema bastante polêmico que é a eutanásia. “No Brasil não é legalizada e, muitas das vezes, se torna um tabu porque não se discute em universidades, nem em hospitais”, pontuou Douglas.

Certificado

Em todas as edições, os participantes recebem um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada à educação médica.

Matéria e foto: Ascom Somese