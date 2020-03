Marquinhos Pereira é a opção mais viável para suceder Vera em Aparecida

Atual presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora Aparecida, o vereador Marquinhos Pereira vem despontando como o favorito para ser o escolhido pela prefeita Vera como pré-candidato a prefeito do grupo situacionista. Parlamentar de primeiro mandato, o jovem empresário não só conseguiu chegar ao comando do legislativo municipal como ganhar a confiança da gestora e a simpatia de muitos aliados e familiares de Vera.

Marquinhos Pereira já visita as comunidades e povoados de Aparecida, participa de eventos externos cujo objetivo é aprimorar as práticas administrativas e se reúne constantemente com a prefeita para dialogar e alinhar seu futuro político.

Ao que tudo indica, ainda neste primeiro semestre Marquinho poderá ter seu nome elevado à condição de pré-candidato do MDB com o apoio da prefeita e de lideranças estaduais que o apoiarão.