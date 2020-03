O início de nova composição?

Diógenes Brayner

A formação de blocos para disputar a Prefeitura de Aracaju começa a ser posto em prática ainda em formação embrionária. O foco do momento é a formação de chapas para disputar as Câmaras Municipais, aproveitando essa abertura de janelas para atrair nomes que tenham alguma expressão eleitoral e que estejam insatisfeitos em suas siglas. Entretanto, nem por isso as conversas deixam de fluir em torno da sucessão municipal na Capital e a tentativa da formação de composições com densidade que possam estar à frente da disputa majoritária.

Já há a alguns dias, através de um estalo, se levantou a hipótese de reunir os partidos que formavam o grupo político liderado pelos Amorins, somados a outros que à época estavam em outro bloco, mais legendas novas que disputam as eleições pela primeira vez este ano, com o objetivo da formação de uma aliança ampla de oposição. O objetivo é escolher os melhores nomes para composição de uma chapa majoritária e tentar superar ao atual prefeito Edvaldo Nogueira, o nome mais cotado do momento e que vai à busca da reeleição.

Não há nada definido, mas algumas sinalizações levam a desconfiar que o projeto dessa nova composição está em andamento. Pode ser pura coincidência, mas o encontro de sábado entre os pré-candidatos a prefeito de Aracaju, Valadares Filho e Georlize Teles, deixou muita gente de orelhas em pé. Uma fonte bem enfronhada que integra essa arquitetura política, avisou ontem que o objetivo é montar a chapa Valadares Filho (PSB) a prefeito, e Georlize Teles (DEM) a vice. Consultados, os dois personagens principais dessa “novela” negam o protagonismo no enredo.

Por coincidência ou não, ontem, na sede do DEM, a pré-candidata Georlize Teles reuniu-se em uma sala com o presidente estadual do PV, Reinaldo Nunes. José Carlos Machado conversava na Presidência com o presidente do Patriotas, Uezer Mota Marques, e Adriano Cabral. No meio da conversa, Georlize Teles foi chamada à sala de Machado, mas Reinaldo Nunes preferiu deixar à sede do DEM. A reunião continuou na Presidência, quando Uezer Mota perguntou se a prefeiturável Georlize teria alguma restrição ideológica ao, também pré-candidato Valadares Filho (PSB).

A delegada disse que não via problema em dialogar com o ex-deputado, lembrando o encontro que tivera com ele no sábado. A conversa se expandiu sobre uma composição, embora não fosse citada a formação de uma chapa e nem quem disputaria os mandatos majoritários. Para Georlize, não teria problema seguir qualquer atitude ou posição, desde que o DEM defina o que seja melhor para o partido. Ela acrescentou que reconhece a história do deputado federal Valadares Filho e que respeita a sua atuação política.

Quer dizer: não falaram sobre uma composição ampla, em que incluía no momento o DEM, o Patriotas e o PSB, conforme fora articulado alguns dias antes. Mas o encontro de ontem pode ser um sinal da abertura de outros que incluam novos partidos, inclusive o PSDB, que anda silencioso em relação ao pleito deste ano. É esperar um pouco e ver… Ou não!

Cachaça com caju na hora

Com um galho de cajueiro nos ombros, recheado de cajus bem maduros, o vendedor Tubaina (foto) percorre as praias vendendo cachaça com o “tira-gosto tirado do pé”.

*** O marketing de venda é criação sua: “Pitu levanta homem, anima mulher e maracujá enterrado”.

*** Com essa conversa, Tubaina vende todo o seu produto e começa a se tornar uma figura curiosa para os turistas que frequentam as praias de Aracaju.

Prejudica Sergipe

A oposição se apressa em divulgar decisão sobre julgamento do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino pelo TSE e que os dois “teriam perdido o mandato”.

*** O advogado José Rollemberg já esclareceu isso e disse que os dois sequer foram julgados pelo TSE.

*** Segundo um aliado ao Governo, esse “tipo de notícia falsa” pode prejudicar ações de Belivaldo para atrair investidores para Sergipe.

Ouvir oposição

Em conversa com o colunista, na noite de segunda-feira, José Rollemberg explicou todo o trâmite do processo, que só agora foi para o Ministério Público se pronunciar.

*** Disse que não havia qualquer tipo de julgamento e sugeriu: “ouça o advogado da oposição, ele tem melhores condições de explicar o que está acontecendo”.

Sem palavras

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse ontem que não tem palavras para definir a perversidade e a crueldade com que Bolsonaro/Guedes tocam a política econômica do País.

*** – Fazem o povo acreditar que é tolerável perder os direitos básicos para dignidade humana, enquanto os banqueiros acumulam bilhões com a especulação financeira, disse.

Daniele comparece

A pré-candidata à Prefeitura de Aracaju pelo Cidadania, Daniele Garcia, esteve em São Cristóvão na procissão de domingo, a convite do Coronel Rocha, pré-candidato a prefeito daquele município.

*** O senador Alessandro Vieira e os deputados Georgeo Passos e Kitty Lima, além do sargento Vieira, pré-candidato a vereador, também estiveram em São Cristóvão.

Boa notícia

A Fecomércio, através da gestão de Laércio Oliveira, avança além-fronteiras com a criação de um escritório de representação na China. Firmou parceria com a Continental Comex, empresa da sergipana Daniela Sena, que há 10 anos atua na Ásia como trader de mercado.

*** Com a parceria, as empresas de Sergipe adquirem vantagens nos processos de compra e venda de produtos no caminho de mão dupla do comércio exterior.

Unindo forças

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) considerou o almoço com os colegas Laércio Oliveira e Fábio Reis “muito bom”.

*** – Somos amigos de muito tempo e, unindo as forças, podemos fazer mais por Sergipe, admitiu.

*** E concluiu: “O objetivo é estreitar nossa amizade e relação política. Nossa bancada é pequena e precisa se fortalecer.”

Crise mundial

Fábio Mitidieri vê que o Brasil já começou a sentir reflexos da crise mundial na questão do petróleo: “claro que fica uma preocupação para Sergipe, já que somos um Estado que precisa muito da União”.

*** – A queda do preço do barril de Petróleo em quase 30%, em um único dia, pegou a todos de surpresa. Por outro lado, esperamos que essa redução vá parar no preço da gasolina, sugeriu.

Sobre Bolsonaro

Fábio Mitidieri acha que Jair Bolsonaro não se porta como presidente: “parece que não tem noção da estatura do cargo que ocupa”.

*** E acrescenta: “cria crises semanalmente e é deselegante com o Congresso. Lamento o que estamos vendo. O Brasil merece mais respeito, independente de qualquer viés ideológico”!

Apoio de Bivar

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) reuniu-se ontem, em Brasília, com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar.

*** Conversaram sobre a pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju do parlamentar. Rodrigo diz que recebeu todo apoio da direção nacional do partido.

*** – Sobre composições, Rodrigo diz que por enquanto apenas PTB e PSL estão “fechados”, mas “no momento certo iremos iniciar os diálogos com outros partidos”.

Almeida e partido

Ex-senador Almeida Lima é o mais novo filiado do PRTB e presidente do partido em Sergipe. O presidente nacional é Luiz Fidélix e tem em tem em seus quadros o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

*** Almeida queria um partido pequeno que ninguém pudesse tomá-lo e será candidato a prefeito de Aracaju.

Teria mais apoio

Ontem à noite circulou informação de que o senador Renan Calheiros, amigo de Almeida Lima, intermediou as conversas para que o PRTB ficasse com o ex-senador.

*** E mais: o general Mourão teria conversado com Almeida e admitido que ele poderia ter apoio do Planalto em Aracaju.

Nega encontro

Pré-candidato a prefeito, Almeida Lima (PRTB) nega que teve algum encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão. Sobre Renan Calheiros, Almeida pediu: “esqueça Renan”.

*** Disse ainda que terá apoio do general Mourão e acrescenta que não fez qualquer conjectura sobre o presidente Bolsonaro. Concluiu: “encerrei esse capítulo. Com fé e esperança”!

Candidata à reitora

A professora Denise Leal Albano é candidata à reitora da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e critica um mesmo grupo está há de 20 anos no Poder e teme “uma oposição de verdade na UFS”.

*** Ela diz que o atual reitor e seu grupo persistem na empreitada de impor o seu sucessor a qualquer custo.

Um bom bate papo

Cidades se agitam – Agitação em cidades de interior para formação de chapas proporcionais e definição de pré-candidatos às Prefeituras.

Novos filiados – Este final de semana, várias lideranças estaduais viajaram a cidades de interior para conquistar novos feriados para suas legendas.

Com Avante – Quinta-feira, o presidente nacional do Avante, deputado Luís Tibet, vem a Aracaju para um evento às 16 horas, na sede do partido, à Rua Zaqueu Brandão, 70.

Almeida retorna – Mesmo sem partido, o ex-senador Almeida Lima retorna à internet para fazer críticas à administração e mostrar que vai disputar a Prefeitura de Aracaju.

Mais filiações – O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, tem percorrido o interior e faz novas filiações no partido.

Será vidraça – Está claro que na campanha municipal em Aracaju o prefeito Edvaldo Nogueira será vidraça e os demais concorrentes o estilingue.

Maior unidade – A bancada de mulheres na Assembleia Legislativa querem mais poder. Está certo, mais é preciso que exibam maior unidade.

Desfazer conquista – Regina Duarte vai desfazer o que conquistou como atriz à frente da Secretaria da Cultura. Pode se transformar na “namoradinha do Governo Bolsonaro”.

Apenas simpatia – Homenagear mãe, filhas e esposas no Dia da Mulher não significa que condena o machismo. Apenas se revela simpático e amoroso com a família.