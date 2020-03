Obras dos Povoados Taboca e Dendezeiro serão inauguradas no domingo em Itabaiana

11/03/20 - 13:01:44

O desenvolvimento chegou aos Povoados Taboca e Dendezeiro. Nessas regiões do município de Itabaiana, a Gestão do Trabalho fez uma grande transformação: asfaltou ruas, implantou rede de esgoto, reformou e ampliou a Escola Municipal, construiu uma Unidade Básica de Saúde, uma praça de lazer e uma quadra de esportes. Imagine a satisfação da comunidade em ver, e logo em breve ter acesso, a essas novas melhorias?

Por isso, a Prefeitura de Itabaiana prepara para o próximo domingo, 15, uma grande festa de inaugurações, que terá início às 9 horas da manhã. “Os moradores dessas regiões merecem essa comemoração. Afinal, eles sentiram na pele, no dia a dia, o que é viver em ruas com esgotos a céu aberto, com lama, poeira. Mas, graças a Deus, domingo inicia uma nova história para essa gente que tanto trabalha e que merece essa conquista”, disse Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana.

Para escrever esse novo capítulo de modernização, a gestão municipal investiu aproximadamente R$ 2 milhões de reais, entre recursos próprios e federais. Agora, as equipes das Secretarias de Obras, Saúde e Educação e a SMTT estão dando os últimos ajustes. “A gente chega aos povoados e já vê de longe a alegria dos moradores. Eles já estão em festa e nós com o sentimento de dever cumprido”, destaca Deilza de Assis, secretária de Obras.