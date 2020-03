Os pitacos do TCE

11/03/20 - 08:15:14

O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Alberto Sobral, apelou aos vereadores que considerem os pareceres daquele órgão. Pelo visto, as Câmaras Municipais não estão dando muita importância aos palpites do Tribunal. Aliás, parte da imprensa local considera as posições do TCE decisões prontas e acabadas. Não são. O Tribunal diz apenas o que parece ser tecnicamente. No jargão popular, elabora sugestões, oferece dicas, pitacos. Compete aos seus conselheiros fazer e aprovar pareceres sobre as ações do Executivo para posterior analise dos parlamentares. A estes cabe aprovar, ou não, as ponderações técnicas dos conselheiros. Tanto isso é verdade que as “condenações” oriundas dos tribunais de contas não encontram guarida na Justiça Eleitoral para efeito de considerar o político ficha suja. No máximo, os pareceres subsidiam o Ministério Público e o Poder Judiciário. Oriundos geralmente do meio político, os conselheiros acham-se magistrados e alguns até pensam que seus palpites têm força de veredicto. Não têm. Eles só assustam o administrador desinformado, ou que não possui maioria no Legislativo, pois se o tiver, o parecer, tão valorizado por parte imprensa, é rejeitado numa sessão relâmpago e ponto final. Vixe!

Pisando no piso

Dos 75 municípios sergipanos, 39 não pagam o piso salarial aos professores, que é de R$ 2.8886,24. São Domingos, Carira, Canindé e Tomar do Geru também não quitaram ainda o 13º salário da categoria. Seis outros municípios negociaram pagar o piso atualizado agora em 2020, mas devem reajustes de anos anteriores. São eles: Lagarto, Indiaroba, São Cristóvão, Santa Luzia do Itanhy, Frei Paulo e Porto da Folha. Uma lástima!

Tá difícil

Não vai ser fácil legalizar Aliança pelo Brasil, embrionário partido concebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Até agora, a Justiça Eleitoral de Sergipe não validou nenhuma das muitas assinaturas propondo a criação da legenda. As rubricas foram rejeitadas porque o eleitor já é filiado a outro partido, informações incompletas, assinatura divergente, eleitor suspenso ou inexistente, entre outros motivos. Crendeuspai!

Agora vai!

E o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, gravou uma mensagem pedido o apoio dos aracajuanos para o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), pré-candidato a prefeito da capital. O prefeiturável tem mantido contatos com outros partidos em busca de um bom nome para compor a chapa como vice. Bivar afirmou que a vitória do aliado permitirá ao PSL impor na cidade os sentimentos liberais que defende no país. Então, tá!

Bico seco

Várias cidades sergipanas sofrem com a falta d’água nas torneiras. Após receber queixas dos eleitores interioranos, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pediu providências à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Recebeu como resposta que, diante da redução da vazão do Rio São Francisco, está sendo feito rodízio no fornecimento de água. A “seca” também é sentida na Grande Aracaju. Misericórdia!

Luto

A família Reis está de luto pela morte de Artur Carvalho de Oliveira Reis, 52 anos, filho do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Artur Reis. O falecido era irmão da deputada estadual Goretti Reis (PSD) e tio do deputado federal Fábio Reis (MDB). O sepultamento aconteceu, ontem, no cemitério Colina da Saudade, em Aracaju.

Novo partido

Após ter sido defenestrado pelo PV, Almeida Lima acaba de se filiar ao PRTB de Levy Fidelix, aquele bigodudo que disputou, sem sucesso, a Presidência da República em 2010 e 2014. O PRTB, pelo qual Almeidinha deve disputar a Prefeitura de Aracaju, é o partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Almeida Lima presidirá o PRTB em Sergipe, enquanto o médico Luiz Eduardo Prado será o presidente em Aracaju. Ah, bom!

Grana ameaçada

A queda no preço do barril de petróleo em 30% pode trazer péssimas consequências para estados e municípios que contam com recursos de royalties pagos pela exploração de poços. Em Sergipe, os efeitos poderão ser mais sentidos em Aracaju, Estância, Itaporanga D’Ajuda, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Japaratuba e Pacatuba, entre outros. Segundo o economista Ricardo Lacerda, é preciso esperar pra ver quando o preço do petróleo e o valor do dólar vão se estabilizar. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Déda, presente!

Vivo fosse, o ex-governador Marcelo Déda (PT) estaria completando 60 anos nesta quarta-feira. Para marcar a data, o governo de Sergipe inaugura, hoje, na Biblioteca Pública Epifânio Dórea, uma sala que leva o nome do saudoso político sergipano. Nela, o público encontrará documentos, livros, imagens, fotografias e vídeos que guardam relação com a vida e a carreira política de Déda. Ao lembrar do amigo, o governador Belivaldo Chagas (PSD) escreveu no instagram: “Um amigo querido, uma pessoa excepcional que marcou a vida do povo sergipano e fez muito por nosso estado!”. Legal!

Abaixo a intolerância

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se espalham por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. Isso mostra como ainda é forte a intolerância religiosa, apesar de a Constituição Brasileira deixar claro ser este um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 1º de dezembro de 1932.