PREFEITURA DE ARACAJU ANUNCIA A OFERTA DE NOVAS VAGAS DE EMPREGO

11/03/20 - 13:32:52

A Prefeitura de Aracaju, por meio do encaminhamento de mão de obra realizado pela Agência do Trabalhador da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), disponibiliza novas oportunidades de emprego ao cidadão aracajuano. Desta vez, as vagas disponíveis são para as funções de técnico em Eletrodoméstico e motorista de transporte de valores.

Para concorrer às vagas, o interessado deve comparecer, com currículo e documento oficial de identificação, à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para outras informações, a Fundação pode ser contatada por meio do telefone (79) 3179-1331.

Abaixo, seguem as vagas de emprego e os pré-requisitos necessários para cada uma:

Técnico em Eletrodoméstico

Pré-requisitos:

– Experiencia comprovada na área ;

– Ensino médio completo.

– Data de comparecimento: 11 de março de 2020

– Motorista de Transporte de Valores

Pré-requisitos:

– Experiência na área;

– Possuir o curso de Formação de Vigilante e transporte de valores;

– Carteira de motorista D ou E

– Data de comparecimento: até 12 de março de 2020