PROJETO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA É APROVADO NAS COMISSÕES DA ASSEMBLEIA

11/03/20 - 12:34:14

Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei (PL) nº177, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de alunos com deficiência, de autoria do deputado estadual Iran Barbosa (PT). De acordo com o documento, a iniciativa será realizada anualmente, na semana na qual recaia o dia 14 de abril, mesma data em que é comemorada o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva.

O PL tem por objetivo defender os direitos dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; combater a discriminação e a intolerância; promover o respeito a diversidade, entre outros benefícios.

“Será uma semana de conscientização na qual sejam realizadas atividades de combate à exclusão e a intolerância, para garantir a prevalência do respeito e da dignidade de todos e para, através da educação, alterar o quadro social existente”, declarou Iran Barbosa.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese