“PTC terá candidato à prefeitura de Aracaju”, diz presidente

11/03/20 - 12:19:52

A disputa pela cadeira do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), mobilizará mais uma candidatura, patrocinada pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC). A afirmação foi feita na manhã desta quarta-feira, 11, pelo novo presidente da agremiação em Sergipe, o bacharel em Direito e pós-graduado em Direitos Humanos e Ciência Política, João Augusto Botto Nascimento, que atua como consultor em Gestão Pública e Ciência Política e foi empossado no cargo semana passada em substituição ao advogado Juraci Nunes.

Secretário nacional do Fórum Brasileiro de Direitos Humanos (FBDH), João Augusto Nascimento diz que, além de Aracaju, “onde o PTC também pretende formar uma chapa de vereadores competitiva”, no interior sergipano, através de alianças e de candidaturas próprias, a agremiação deverá ter algo entre 20 e 25 candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições 2020. “A decisão do Diretório Nacional, sob a presidência do doutor Daniel Tourinho, é pela ampliação máxima do partido, e vamos cumprir a meta estabelecida”, disse.

Para Aracaju, João Augusto Nascimento diz que o PTC reservou uma “surpresa especial”, através de um programa formatado com as comunidades, especialmente as mais carentes, e um nome com apelo social. “Em breve vamos anunciar o nosso Plano de Gestão, e quem o liderará nesse processo eleitoral. Trata-se de um empresário sergipano que é reconhecido como um grande humanista, um homem público com passagem importante pelo Congresso Nacional”, adiantou.

De acordo com o presidente, as tratativas para o anúncio do candidato da agremiação à Prefeitura de Aracaju devem ser concluídas até o fim deste mês. “São ajustes necessários diante dos muitos fatores que potencializam essa decisão, a começar pelo elevado número de concorrentes”, explica João Augusto Nascimento. “Não queremos figurar no pleito com ‘mais um’. A população está em busca de uma alternativa que atenda a suas necessidades e anseios, e vamos oferecê-la”.

Da Assessoria de Imprensa

Foto divulgação