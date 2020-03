Salve-se Quem Puder- Mário recebe proposta para trabalhar como chef de cozinha em São Paulo. O pai de Luna conta a novidade para Juan e Gabi em Cancún

Mário (Murilo Rosa) venceu o concurso de culinária promovido pelo hotel onde Luna (Juliana Paiva) trabalhava, em Cancún, no México. Depois de ver o pai de sua amada sofrendo com a “morte” da mexicana, Juan (José Condessa) – que sabe que a namorada está viva – enxergou na competição uma possibilidade de o cozinheiro se animar e seguir com sua vida até que a jovem saia do Programa de Proteção à Testemunha. O prêmio era trabalhar como chef de cozinha no restaurante, além de uma quantia em dinheiro. Só que Mário não imaginava que o convite seria para comandar um restaurante no… Brasil!

Juan chega ansioso no hotel, onde já está Gabi (Nina Frosi), que questiona a presença do amigo ali.

“Vim acompanhar o seu Mário, você no disse que seu chefe queria falar com ele? Deve ser pra já começar a trabajar no restaurante do hotel”, empolga-se o rapaz.