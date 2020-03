Sergipe participa de feira e divulga os atrativos turísticos no Rio de Janeiro

O estado participa da feira de Turismo Braztoa 2020, com um Stand personalizado com imagens dos principais pontos turísticos

Sergipe se fez presente no primeiro evento importante do ano voltado para o turismo. Um stand do Governo do Estado foi montado para divulgar os principais pontos turísticos, como também para reuniões de negócios durante o encontro comercial da Braztoa 2020. A feira acontece nesta terça-feira, 10, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de janeiro.

A Braztoa é importante para exposição dos atrativos de Sergipe, além de ser um grande ambiente de negócios, pois permite o contato direto com os diretores das principais operadoras de turismo e agências de viagens do Brasil.

“Estamos abrindo um ciclo de participação do estado em feiras e eventos de 2020 que vai perdurar durante todo o ano. Essa é uma estratégia do Governo do Estado e seus parceiros que resulta em fortalecimento da cadeia produtiva do nosso turismo, com mais vendas de pacotes turísticos com destino Sergipe, e consequentemente, movimenta a economia”, informa o secretário de Turismo, Sales Neto.

O secretário acrescenta que a participação de Sergipe na Braztoa, “somente é possível pelo apoio e esforços do nosso governador Belivaldo Chagas, que trata o turismo com atenção e uma das prioridades em sua gestão”, completa Sales Neto.

Além do secretário, Sales Neto, Sergipe conta com a presença de membros da ABIH-SE, Daniela Mesquista e Carlos Henrique Góis, e da ABAV-SE, Sérgio Oliveira, que são parceiros no evento, bem como secretários municipais e gestores de Turismo da Barra dos Coqueiros, Tinho Martins; Tobias Barreto, Júnior Dantas e Aracaju, Marlysson Magalhães.

Fonte e foto assessoria