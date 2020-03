Sintasa visita UBS de Lagarto e UPA de Simão Dias pela terceira vez

11/03/20 - 08:04:06

Em pouco mais de 20 dias, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) visita pela terceira vez a Unidade de Pronto Atendimento Pedro Valadares em Simão Dias, nesta terça-feira, 10. No mesmo dia, ainda houve visita à Unidade Básica de Saúde, Josefa Barbosa dos Reis Romão, em Lagarto.

Em Simão Dias, foi divulgado aos servidores sobre a solicitação de intermediação da Superintendência Regional do Trabalho (SRT) sobre o início da construção do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 e, inclusive, já tem data de reunião, que acontecerá no dia 18 de março. Após a mediação, a diretoria do sindicato irá visitar novamente os trabalhadores para informar sobre o andamento das negociações.

Em relação às pendências de depósito do FGTS e INSS, o departamento jurídico do Sintasa já está avaliando a melhor maneira para que haja o cumprimento destas obrigações.

Lagarto

Nesta terça, o Sintasa esteve ainda na UBS de Lagarto onde foram ouvidas as necessidades da categoria e o sindicato aproveitou para avisar aos trabalhadores que será encaminhada esta semana um ofício solicitando uma reunião com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. A ideia é tratar assuntos significativos aos trabalhadores como Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), melhores condições de trabalho, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), reajuste salarial.

Esta rodada de visitas às unidades de saúde do interior faz parte do planejamento do Sintasa em visitar todas as unidades básicas ainda este ano. “A nossa ideia é cada vez mais trazer os trabalhadores mais próximos do sindicato. Nenhum sindicato é forte, sem o filiado atuante”, disse o presidente do Sintasa, Augusto Couto, que esteve presente com a diretora Maria de Lourdes e com o gerente Janderson Alves.

Fonte e foto Sintasa