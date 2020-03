ASSALTANTE AGRIDE POLICIAL MILITAR APÓS PRISÃO NA COLÔNIA 13, EM LAGARTO

12/03/20 - 05:19:26

Policiais Militares do 7° Batalhão receberam informações na noite desta quarta-feira (11) que dois homens roubaram uma moto BIS, no povoado Colônia 13, no município de Lagarto.

Após a denúncia, os militares iniciaram as buscas e, cerca de 30 minutos após o roubo, conseguiram localizar a dupla suspeita nas imediações do povoado Juerana, onde eles foram abordados.

Um dos suspeitos reagiu à abordagem, desferindo uma cotovelada no rosto de um dos policiais.

Com a dupla, foi encontrado um simulacro de arma de fogo e a chave da moto roubada.

A vítima do assalto compareceu à delegacia e reconheceu os suspeitos.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.

A moto dos assaltantes foi apreendida e após autuações, será encaminhada para Aracaju.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende