Campanha distante

12/03/20 - 08:00:28

Para alegria da população, que detesta barulho de carros de som, comícios e horário eleitoral gratuito, a campanha política deste ano só deve começar mesmo para valer no início de agosto. Enquanto não tiverem o ‘Ok’ da Justiça Eleitoral sobre os registros das candidaturas, os postulantes a cargos eletivos não colocarão as mãos nos bolsos para gastar e, consequentemente, a campanha permanecerá estacionada. Pior para os cabos eleitorais, que terão menos tempo para ‘extorquir’ os candidatos, com a falsa promessa de garantir milhares de votos. Como se vê, política é uma roda viva: muitos dos vão à Justiça Eleitoral provar que respeitam a lei, tão logo consigam o sinal verde para disputar o pleito, vão comprar votos, caluniar e até vender a mãe para tentar se eleger. Claro, que há exceções. Ôxe!

Deu pra trás

Após forte pressão da classe política, o Banese desistiu de fechar 16 agências no interior do estado. O recuo foi anunciado durante reunião de diretores do banco com prefeitos dos municípios que seriam atingidos pela medida. Em nota, o Banese explicou que suspenderá o projeto de reestruturação das agências interioranas para que possa realizar novos estudos técnicos na busca de viabilizar outros modelos de negócios. Então, tá!

Comigo não, violão!

Após ter o pedido de filiação negado pelo PT, o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (sem partido), ainda foi intimado a retirar a foto do senador Rogério Carvalho do convite para a sua filiação a uma nova legenda. O petista desaprovou a ilustração onde ele aprece junto com o ex-prefeito e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Contrariado pelo uso não autorizado de sua imagem, Rogério mandou Sukita fazer outro convite sem a sua foto. Crendeuspai!

Conte outra!

A 3ª semana de março será dedicada aos contadores de história. É o que estabelece Projeto de Lei da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), aprovado pela Assembleia. Segundo a parlamentar, a propositura visa reconhecer “esses profissionais que, contando histórias, atuam diretamente na educação das nossas crianças”. Na arte de contar “causos” há 16 anos, José Antenor Aguiar lembra que o ser humano conta histórias desde o início do desenvolvimento das suas habilidades de comunicação e fala. Pois é, entrou pelo pé do pinto e saiu pelo pé do pato e quem quiser que conte mais quatro. Aff Maria!

Câmaras menores

As Câmaras Municipais poderão ter reduzido o atual número de vereadores. Isso ocorrerá se o Congresso aprovar a PEC do Pacto Federativo com as mudanças propostas pelo senador-relator Márcio Bittar (MDB-AC). Nas alterações também consta a realização de um plebiscito, em 2024, sobre a extinção de municípios com até 5 mil habitantes. Se aprovada, esta medida tira do mapa 10 municípios sergipanos. Homem, vôte!

Entre nós

O presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé é esperado em Aracaju hoje à tarde. Vem prestigiar a inauguração da sede do partido, localizada na rua Zaqueu Brandão, marcada para o pôr do sol. Presidente da legenda em Sergipe, Clóvis Silveira afirma que está montando uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara de Aracaju. Embora instalado há pouco tempo no estado, o Avante já conta com 25 diretórios municipais. Marminino!

Visita ao ninho

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Georlize Teles (DEM), se reuniu com o ex-senador Eduardo Amorim, presidente do PSDB sergipano. A demista e o tucano trataram sobre as eleições na capital, porém não revelaram maiores detalhes sobre a conversa. Amorim fez questão de dizer a Georlize que Sergipe precisa de pessoas como ela. Nem precisa dizer que a prefeiturável deixou o ninho tucano com o ego lá em cima. Vixe!

Mudança na Barra

O ex-vereador Daniel Moura (PSD) será o novo secretário da Agricultura da Barra dos Coqueiros. Também ontem, o prefeito Airton Martins (MDB) anunciou apoio ao pré-candidato a vereador Sissinho (PSD), que vem a ser filho do ex-gestor Natanel Moura (PSD), tendo sido vice na primeira gestão de Martins. “Eu e Sissinho temos o mesmo objetivo, que é o de fazer da Barra um ótimo lugar para se viver. Já Daniel, um legislador nato, se notabilizou como gestor da agricultura, principalmente por ter valorizado as culturas do coco e da mangaba”, afirmou Airton. Ah, bom!

Galo de briga

E a Câmara de Aracaju aprovou um projeto dispondo sobre a criação, manejo e realização de exposição de aves de raça mura-galo de combate. Autor do projeto, o vereador Isac Silveira (PCdoB) lamenta as constantes apreensões de galos combatentes. “Não se trata de uma raça formulada em laboratório. O galo-mura é originário de nossa terra. Ninguém sabe explicar porque neles há um desejo belicoso. O homem não coloca nesses animais a vontade de brigar, eles nascem com esse instinto”, explica o comunista. Danôsse!

Casa nova

O Sincred Aracaju inaugura, nesta quinta-feira, sua nova sede, localizada na Galeria Boulevard, bairro Jardins. O presidente do Conselho de Administração do Sincredi, Jorge Henrique Felipe, revela que o novo espaço, moderno, bonito e inteligente visa aumentar, ainda mais, a qualidade do atendimento prestado por esta conceituada instituição financeira cooperativa. Prestigie!

Recorte de jornal

