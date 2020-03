CONFIANÇA VENCE O ITABAIANA E SERGIPE E FREIPAULISTANO FICAM NO EMPATE

12/03/20 - 05:45:30

A segunda fase do Sergipão Estadium.Bet, foi iniciada na noite desta quarta-feira (11) com dois jogos. No município de Itabaiana, a equipe do tricolor serrano recebeu o Confiança. O clássico foi muito equilibrado e com boas chances para das duas equipes.

A rede só balançou na segunda etapa e o gol foi marcado pelo meia Everton Santos. Final de jogo: Itabaiana 0x1 Confiança. Em Aracaju, a equipe do Sergipe enfrentou o FreiPaulistano. Os donos da casa pressionaram bastante e criaram boas oportunidades durante todo o jogo. Apesar do bom volume de jogo foi a equipe do Frei que abriu o placar. O volante Ramalho marcou um golaço.

O gol de empate ainda saiu na etapa inicial. O zagueiro Renato Camilo marcou de cabeça. Final: Sergipe 1×1 FreiPaulistano. O Sergipão Estadium.Bet terá sequência na próxima quarta-feira (18). Confira os detalhes:

2° rodada

18/03 (quarta-feira)

20h15 – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

20h15 – FreiPaulistano x Itabaiana, estádio Jairton Menezes, em Aracaju

3° rodada

22/03 (domingo)

16h – Sergipe x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

25/03 (quarta-feira)

20h15 – FreiPaulistano x Confiança, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

4° rodada

29/03 (domingo)

16h – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

16h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju

5° rodada

12/04 ( domingo)

16h – Sergipe x Confiança, arena Batistão, em Aracaju

16h – Itabaiana x FreiPaulistano, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

6° rodada

19/04 (domingo)

16h – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

16h – FreiPaulistano x Sergipe, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

Fonte e foto FSF