Conselho de Psicologia de Sergipe atua para implementar a Câmara de Mediação

12/03/20 - 14:31:06

O Conselheiro Presidente Naldson Melo, a assessora técnica Talita Costa e a assessora jurídica Roberta Tores, estiveram em visita institucional ao Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

Em reunião com a Juíza membro do Nupemec, Luiza Maria Foz Mendonça e a Chefe de Divisão Operacional do Nupemec, Carla Maria Franco Lameira Vitale, foi discutida a possibilidade de um convênio para realizar curso de capacitação de colaboradores do Conselho Regional de Psicologia da 19a Região sobre as técnicas de mediação.

Essa é a primeira fase do trabalho de implementação da Câmara de Mediação no CRP19, no âmbito da Comissão de Ética, instituída e normatizada pela Resolução n.003/2017, para solução consensual de conflitos nos processos disciplinares éticos.

Fonte e foto assessoria